التحالف الدولي: جاهزون لإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان

أعلن المكتب الصحفي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن استعداده للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان السوري، لكنه اتهم دمشق بمنع هذه الجهود.

واشنطن — سبوتنيك . ورد المكتب الصحفي عن سؤال حول المقترح الروسي بإنشاء ممرات إنسانية في منطقة التنف السورية بأن "التحالف نصح روسيا مرارا خلال الأشهر الماضية، وأننا مستعدون وجاهزون لتسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان".

وأضاف المكتب الصحفي للتحالف "لكن النظام السوري يعمد باستمرار على منع هذه الجهود".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أعلن اليوم عن هدنة إنسانية يومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من يوم 27 شباط/ فبراير.

وأتى قرار الهدنة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن أن ممرا إنسانيا سيفتح في الغوطة الشرقية لخروج المدنيين.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.