لافروف يبلغ وزير الخارجية الألماني بسبل تسوية المشاكل الإنسانية في الغوطة

أخبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، بالخطوات التي يقوم بها العسكريون الروس من أجل تسوية المشاكل الإنسانية في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Aleksei Filippov لافروف يدعو دول التحالف لتنفيذ القرار الأممي حول سوريا بشكل عاجل

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وزيرا الخارجية تبادلا الآراء حول مسائل التسوية السورية في ضوء تطورات الوضع في سوريا ، ومسائل الدعم العملي للقرار الأممي رقم 2401".

وأكمل البيان "وأطلع لافروف نظيره غابرييل بشكل مفصل على الخطوات المحددة التي يقوم بها العسكريون الروس من أجل تسوية المشاكل الإنسانية في الغوطة الشرقية".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.