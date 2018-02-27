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10:35 12 مارس/ آذار 2018
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    قمة جامعة الدول العربية

    الجامعة العربية... فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب يعقد اجتماعه الـ23 في القاهرة

    © REUTERS/ Mohammad Hamed
    العالم العربي
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    قال السفير فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية في الجامعة العربية، إن التصدي للإرهاب الدولي أهم ما يشغل بال المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته المعنية بمكافحة الإرهاب.

    أحمد أبو الغيط
    © AP Photo/
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    وتابع الأمين العام المساعد خلال كلمته في الاجتماع الثالث والعشرون لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والتي تلقت "سبوتنيك" نسخة منها، يعتبر موضوع التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووسائله أهم ما يشغل بال المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته المعنية بمكافحة الإرهاب، الذي لا يستهدف دولة أو منطقة بعينها بل تتجاوز آثاره المدمرة الحدود الوطنية للدول والقارات لتصل إلى هدف واحد وهو إلقاء الرعب بين الناس وزعزعة الاستقرار والأمن والمساس بحقوق الأبرياء.

    ومضى بقوله: "إن بند استغلال التنظيمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي سيساعد الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب للاطلاع على أبرز الجهود وتبادل للمعلومات والخبرات في هذا المجال بما يحقق أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يتعين التأكيد على أهمية بند التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية بغية دعم قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد".

    وأشار إلى أن "مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي مهمتنا جميعا ولابد لنا من تنسيق جهود الدول العربية لتحقيق مواجهة فعالة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله من خلال الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تعد الركيزة للجهود المشتركة وكذا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتصدي للتهديدات الإرهابية".

    ولفت رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الإجتماع هي مواضيع هامة تعكس الاهتمامات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، حيث سيناقش الفريق موضوع التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ودراسة تأثيراتها على الدول العربية وسبل التصدي لها.

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