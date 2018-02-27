الجامعة العربية... فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب يعقد اجتماعه الـ23 في القاهرة

ومضى بقوله: "إن بند استغلال التنظيمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي سيساعد الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب للاطلاع على أبرز الجهود وتبادل للمعلومات والخبرات في هذا المجال بما يحقق أهداف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يتعين التأكيد على أهمية بند التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية بغية دعم قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد".
وأشار إلى أن "مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي مهمتنا جميعا ولابد لنا من تنسيق جهود الدول العربية لتحقيق مواجهة فعالة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله من خلال الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تعد الركيزة للجهود المشتركة وكذا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتصدي للتهديدات الإرهابية".
ولفت رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الإجتماع هي مواضيع هامة تعكس الاهتمامات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، حيث سيناقش الفريق موضوع التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ودراسة تأثيراتها على الدول العربية وسبل التصدي لها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)