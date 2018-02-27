"هيئة الانتخابات المصرية" تطلق حسابين على "فيسبوك" و"تويتر"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، إطلاق حسابين رسميين للهيئة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، لنقل كافة أخبار الانتخابات الرئاسية المصرية، المحدد لها أن تبدأ في 16 وحتى 18 مارس/ آذار المقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ومن 26 حتى 28 مارس داخل مصر.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY مصر تعلن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمود الشريف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، أطلقت هذين الحسابين على " فيسبوك " و" تويتر "، إيمانا منها بالأدوار الإيجابية التي تضطلع بها وسائل التواصل الاجتماعي، وحرصا منها على التواصل مع كافة الفئات والشرائح العمرية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج، ونشر كافة البيانات والمعلومات الصحيحة لهم المتعلقة بعمل الهيئة.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الهيئة أطلقت الحسابين في إطار سعيها للتواصل مع أكبر قدر من المصريين في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن الهيئة لها موقع إلكتروني، يضم كافة القوانين والقرارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات، ولكن يظل إقبال الناخبين وخاصة الشباب منهم على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر بكثير.

ومن جانبه قال نائب المدير التنفيذي للهيئة اللواء رفعت القمصان، إن الهيئة ستبدأ من اليوم بنشر كافة البيانات والقرارات التي تصدر عنها عبر صفحتها في "فيسبوك" و"تويتر"، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الهيئة بدأت استخدام الحسابين، بتقديم الخدمات للمواطنين بالاستعلام عن أماكن لجانهم الانتخابية، وتقديم المعلومات التي تساعدهم على أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع، والرد على استفساراتهم.