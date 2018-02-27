الأمم المتحدة: 45 شاحنة مساعدات مستعدة لدخول الغوطة الشرقية

صرح مصدر في الأمم المتحدة، أن مكتب المنظمة في دمشق جاهز لإرسال 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية حين تتوفر الظروف المواتية ويحصل على ضمانات للعبور الآمن من الأطراف المعنية.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: مدة الهدنة في الغوطة تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "جهزنا مبدئيا 45 شاحنة للدخول إلى دوما".

وردا عن سؤال حول توقيت دخول هذه الشاحنات إلى الغوطة الشرقية أجاب المصدر الأممي "حين تلقي الضمانات من كل الأطراف للعبور الآمن".

وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة لديها "إلى الآن أكثر من 700 شخص في قائمة الجرحى (في الغوطة الشرقية)، ولكن يوجد تحديثات عليها بسبب الأحداث الأخيرة".

وأضاف المصدر "نحن جاهزون تماما متى ما توصلت الأطراف إلى اتفاق، بمعنى أصبح هناك وقفا حقيقيا لإطلاق النار وصار هناك ضمانات عبور آمن، مثل الإجراءات التي نجريها دائما، نحن فورا سنسير القوافل، وستعمل فرقنا".