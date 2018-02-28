سقوط قذائف وإطلاق نار على مواقع الجيش السوري في الغوطة الشرقية

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الاثنين 26 شباط/فبراير، عن دخول هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، اعتبارا من 27 شباط/فبراير.
ولكن تم إعاقة إجلاء السكان المدنيين، اليوم الثلاثاء 28 شباط/فبراير، بسبب هجمات المسلحين. وقال ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير زولوتوخين إن المسلحين شنوا هجمات على الممر الإنساني، المخصص لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية، ما أدى إلى منع خروج السكان.
كما واصل المسلحون خلال الهدنة الإنسانية مهاجمة مواقع القوات الحكومية في بلدتي حزرما والنشابية بريف دمشق.
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