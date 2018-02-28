سقوط قذائف وإطلاق نار على مواقع الجيش السوري في الغوطة الشرقية

أطلق المسلحون، في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية، القذائف على القوات السورية في منطقة الممر الإنساني بالغوطة الشرقية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 28 شباط/فبراير.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: مدة الهدنة في الغوطة تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية

موسكو — سبوتنيك . وأطلق المسلحون النار من الأسلحة الخفيفة والقذائف بعد الساعة 9 من صباح اليوم بتوقيت دمشق على مواقع الجيش السوري في نقطة الممر الإنساني عند مخيم الوافدين.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الاثنين 26 شباط/فبراير، عن دخول هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، اعتبارا من 27 شباط/فبراير.

ولكن تم إعاقة إجلاء السكان المدنيين، اليوم الثلاثاء 28 شباط/فبراير، بسبب هجمات المسلحين. وقال ممثل مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير زولوتوخين إن المسلحين شنوا هجمات على الممر الإنساني، المخصص لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية، ما أدى إلى منع خروج السكان.

كما واصل المسلحون خلال الهدنة الإنسانية مهاجمة مواقع القوات الحكومية في بلدتي حزرما والنشابية بريف دمشق.