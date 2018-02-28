تسجيل
11:18 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    ليبيا

    تقرير بريطاني يكشف عن أسماء أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

    © AFP 2018/ Abdullah Doma
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    كشف تقرير بريطاني عن أسماء أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس في ليبيا.

    فايز السراج
    © REUTERS/ MUHAMMAD HAMED
    انتخابات الرئاسة في ليبيا يمكن أن تجرى في منتصف 2018
    ورجح التقرير، الذي نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن يكون القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج،  أبرز المرشحين لتولي الرئاسة في ليبيا.

    وقال التقرير: "إن قائمة الطامحين للرئاسة ستشمل على الأرجح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن "محامي وأقرباء سيف الإسلام القذافي، يحاولون إقناع العالم بأنه مرشح محتمل للرئاسة أيضاً". واعتبر أن "إجراء انتخابات سلمية يحتاج إلى درجة من النضج السياسي، ومؤسسات حكومية فعالة وعاملة، وهياكل أمنية تخدم الأمة وشعبها، مشيراً إلى أن ليبيا لا تبدو في حالة مناسبة لإجراء انتخابات شعبية، "و لو أنّ المجتمع الدولي مصمّم على تنظيمها على أيّة حال.

    وأضاف التقرير، أن "الجميع يعتقدون أن الانتخابات ستساهم في توحيد ليبيا، لكن من المرجّح أنها ستتسبب في انقسامها، ولا توجد أفكار واضحة حول كيفية تأمين التصويت في مختلف أنحاء ليبيا"، مشيراً إلى أن ليبيا "تظل تحت سيطرة مجموعة من المجموعات المسلحة"، وأكد أن الليبيين في حالة بائسة، وأنّ الكثير منهم يحاول بشكل فعال خوض الرحلة الخطرة إلى أوروبا".

    حفتر - السراج - ماكرون
    © REUTERS/ PHILIPPE WOJAZER
    ماكرون: حفتر والسراج اتفقا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في ليبيا
    ونقل التقرير البريطاني، عن مستشار أجنبي عمل في ليبيا، لم يذكر اسمه، أن "الخطر الأكبر أمام إجراء انتخابات في ليبيا، هو أن أي نتيجة ستؤدي إلى مواجهات مسلحة شاملة على نطاق لم نشهده من قبل".

    وقال دبلوماسي غربي آخر إن "هناك وعيا بمدى خطورة إجراء الانتخابات في وقت قريب، والجميع يتحدث عن ذلك طيلة الوقت"، لكنه قال أيضاً: "يجب العمل للتوصل إلى حل، فلا يوجد شيء آخر يمكن للمجتمع الدولي العمل عليه لإنهاء الجمود"، لافتا إلى أن "فرنسا هي أكثر الدافعين صوب إجراء انتخابات في ليبيا".

    ويأمل وسطاء الأمم المتحدة في أن تكون القوانين الانتخابية نافذة، عبر كتابة دستور جديد، ما يسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية، إلا أن وبحسب التقرير، هناك مخاوف من أن "ينحرف الاستفتاء على الدستور عن المسار، وبالتالي قتل أي احتمالات لبداية سياسية جديدة على المدى القصير"، ورأى التقرير أن "الحلول السريعة المستمرة لحلّ أزمات ليبيا المعقدة، تسببت في إطالة أمد الأزمة، ومضت أشهر طويلة في الترويج لانتخابات محفوفة بالمخاطر قد لا تحدث، بدلاً من التركيز على التوافق الوطني وتعزيز المؤسسات الليبي".

    انظر أيضا:

    حكمت المحكمة... الدستور يسبق الانتخابات الرئاسية في ليبيا
    الاتحاد الأفريقي يحذر من التعجل بإجراء الانتخابات في ليبيا
    برلماني يحذر من حرب أهلية في ليبيا إذا فشلت الانتخابات الرئاسية
    الجزائر تساعد ليبيا في تنظيم الانتخابات
    هل تشكل الانتخابات مخرجا للأزمة السياسية في ليبيا؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصراع في ليبيا, إجراء انتخابات حرة في ليبيا, انتخابات 2018, أخبار الأمن في ليبيا, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, انتخابات, التسوية في ليبيا, إعادة إعمار ليبيا, الجيش الوطني الليبي, المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية, الحكومة الليبية, فائز السراج, سيف الإسلام القذافي, خليفة حفتر, بريطانيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك