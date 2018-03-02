صور لشاب كويتي مع مبارك وساسة مصريين تثير جدلا

أثارت صور، نشرها شاب كويتي يدعى يزيد مشعل السعيد، على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في مصر.

وكان السعيد قد نشر عدة صور جمعته بساسة مصريين أبرزهم الفريق أحمد شفيق ووزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق رضوان.

غير أن صورة الشاب الكويتي مع رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك في منزله في مصر الجديدة بالقاهرة، كانت الأكثر انتشارا، وهو ما دعى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن هوية ذلك الشاب.

وقال السعيد على حسابه على "فيسبوك"، في 22 فبراير/ شباط الماضي، إنه ذاهب في زيارة قصيرة إلى القاهرة، ومن ثم توالت الصور له مع مسؤولين مصريين سابقين ومشاهير.