وزير الداخلية السعودي يبدأ زيارة رسمية للجزائر الأحد

يقوم وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود ابتداء من يوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري نور الدين بدويي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE الجزائر تدعو السعودية و"أنصار الله" لتفادي التصعيد

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية " واج " أن بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أوضح أن هذه الزيارة "تأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وكذا تطوير سبل التعاون بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".

كما سيكون اللقاء بحسب المصدر، "فرصة لبحث العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من المجالات بين البلدين".

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قد اعتذر سابقا (الخميس 21.12.2017) وبشكل رسمي للسعودية، بشأن قضية "التيفو"، الذي رفعه بعض الجمهور بملعب عين مليلة، وشدد على أن قوانين الدولة الجزائرية تفرض على شعبها احترام قادة الدول.