إعلامية ترد على عرض "خيالي" لرجل أعمال سعودي: لن أتزوج إلا سوداني

وقررت آلاء الخروج عن صمتها وغرّدت على "تويتر"، معربة عن فخرها بانتمائها الإفريقي وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني، وذلك وفقا لموقع "النيلين" السوداني.
يكفيني فخراً اني بنت افريقيا 👏🏻— Alaa Almubarak (@looshi_alaa) March 2, 2018
والسعودية واهلها على راسي من فوق 🙆🏻♀️💛
بكل فخر سودانية وبإذن الله زوجي سوداني 😍🇸🇩 pic.twitter.com/rDTJcr9iKy
وكانت لوشي قد غردت سابقاً وردت على رابط إخباري يتحدث عن عرض "زواج خيالي" تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: "طيب موافقة".
طيب موافقة ☺️ https://t.co/nsczBMj02P— Alaa Almubarak (@looshi_alaa) February 26, 2018
وكان موقع "النيلين" السوداني قال إن هناك رجل أعمال سعودي يدعى سويد الجاسر، عرض على الإعلامية آلاء، مهراً قدره 25 مليون دولار، إضافة إلى فيلا في العاصمة الرياض، لقاء قبوله زوجا لها على سنة الله ورسوله.
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