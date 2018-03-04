قوات هادي تطلق عملية عسكرية بالقرب من الحدود السعوية

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عربي ضد "أنصار الله" (الحوثيون) عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة الجماعة.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH قوات الرئيس هادي تعلن تقدمها جنوب الحديدة

صنعاء — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود بن هشام، أن "عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، بمشاركة اللواءين السادس والسابع حرس حدود وبإسناد من قوات التحالف للسيطرة على مديرية رازح، وذلك بعد استعادة مرتفعات ومواقع استراتيجية في أطراف رازح أبرزها جبل الحجلة والأزهور".

وأشار العقيد بن هشام إلى أن "عملية استعادة رازح "تأتي عقب سيطرة الجيش اليمني على مناطق واسعة في مديريتي باقم وكتاف".

وكان أربعة يمنيين قد سقطوا قتلى وجرحى، يوم أمس السبت، بقصف شنه الجيش السعودي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية تحالفا ضد "أنصار الله"، ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015، عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.