الرئاسة المصرية: ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي

وأضاف بيان المتحدث "تم خلال الاتصال أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".
وتابع "كما جرى التباحث بين الرئيسين حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي"، مشير إلى أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة العمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة".
وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي "أشاد بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدا دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب".
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