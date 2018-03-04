الرئاسة المصرية: ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الإقليمي.

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب يتحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر ويدعو لمفاوضات لحل الأزمة

القاهرة- سبوتنيك وقال السفير بسام راضي، في بيان له، "تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي".

وأضاف بيان المتحدث "تم خلال الاتصال أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".

وتابع "كما جرى التباحث بين الرئيسين حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي"، مشير إلى أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة العمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة".

وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي "أشاد بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدا دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب".