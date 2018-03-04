صورة... طائرات حربية مصرية تستقبل محمد بن سلمان في السماء

ووصل الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد الرابع من مارس/ آذار، إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه.
طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية. #ولي_العهد_في_القاهرة pic.twitter.com/ayyeiWNWb1— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 4, 2018
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن يلتقي الأمير بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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