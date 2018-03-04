صورة... طائرات حربية مصرية تستقبل محمد بن سلمان في السماء

نشر مدير مكتب ولي العهد محمد بن سلمان، بدر العساكر، صورة لطائرات حربية مصرية تطير بجانب طائرة ابن سلمان فور دخولها الأجواء المصرية.

© AP Photo/ Andrew Harnik الرئاسة المصرية: ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي

وعلق العساكر على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد "طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية".

ووصل الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد الرابع من مارس/ آذار، إلى القاهرة في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه.

​وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.

​وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المقرر أن يلتقي الأمير بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.