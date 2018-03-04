السيسي وابن سلمان يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين مصر والسعودية

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين في مجالي الاستثمار والبيئة.

ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودى، اتفاقية لإنشاء صندوق مصرى سعودى للاستثمار.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy السيسي لولي عهد السعودية: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

كما وقع الجانبان المصرى والسعودى، مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، بشأن تفعيل الصندوق السعودى المصرى للاستثمار.

ووقع الجانبان على مذكرة للتعاون المشترك بين المناطق وهيئات الاستثمار في البلدين.

وشهدت الجلسة أيضا، توقيع الطرفان على مذكرة للتعاون في مجالات حماية البيئة.