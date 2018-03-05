صورة نادرة لنصر الله بلا عمامة مع قاسم سليماني

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إلى جانب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وفي صورة نادرة، ظهر سليماني إلى جانب نصر الله، دون أن يرتدي الأخير عمامته المعهودة، وذلك وفقاً لشبكة "LBC" اللبنانية.

وأضافت الشبكة أنه "لم يعرف تاريخ الصورة أو مكان اللقاء"، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها سليماني بنصر الله، إذ تبادل الطرفان الزيارات في أوقات مختلفة.

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