صورة نادرة لنصر الله بلا عمامة مع قاسم سليماني

وفي صورة نادرة، ظهر سليماني إلى جانب نصر الله، دون أن يرتدي الأخير عمامته المعهودة، وذلك وفقاً لشبكة "LBC" اللبنانية.
وأضافت الشبكة أنه "لم يعرف تاريخ الصورة أو مكان اللقاء"، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي بها سليماني بنصر الله، إذ تبادل الطرفان الزيارات في أوقات مختلفة.
صورة تهز اركان تل أبيب..— Mehrdad Khalili 🇮🇷 (@m_khalili1993) March 4, 2018
— الحاج قاسم سليماني في حضرة سيد الإنتصارات..#سادة_النصر#الحاج_قاسم_سليماني#السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/c0s5j9Xe1K
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