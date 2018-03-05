الحوثي يرد على اتهامات ولد الشيخ لـ"أنصار الله"

قال رئيس "اللجنة الثورية العليا" في اليمن محمد علي الحوثي، إن "الشعب اليمني رفض مطالب المبعوث الأممي السابق إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ" بتسليم الحديدة أو العاصمة أو أي من المحافظات التي تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية".

© AFP 2018/ ZOOM DOSSO المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن "أنصار الله" ليسوا مستعدين للتحاور

وقال الحوثي، في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة بالحديدة، أمس الأحد، إن ولد الشيخ المبعوث الأممي السابق إلى اليمن لا يزال يكذب باستمرار ويحاول أن يظهر نفسه بصورة المحايد، وهو الذي لم يصدر في أي يوم من الأيام إدانة لأي واحدة من آلاف المجازر التي كانت ترتكبها دول تحالف العدوان على اليمن، بل ظل حتى آخر لحظة من مهمته يقف إلى جانب العدوان، ولم يستطع أن يقول الحقيقة، وذلك وفقاً لموقع قناة "المسيرة"

وخاطب رئيس "الثورية العليا" ولدالشيخ، قائلاً: "لقد نصحناك بأن تبقى محايداً، لكنك كتبت على تجربتك في اليمن بالفشل، وأنت فاشل حتى ينقطع النفس، ومن أرسلك فاشل، وسيبقى من ينتهج نهجك فاشلاً إلى أن تقوم الساعة".

وأكد الحوثي أن "أبناء الشعب اليمني رفضوا في حينه تقديم التنازلات التي طلبها ولد الشيخ بتسليم الحديدة وصنعاء أو أي من المحافظات، لأن ذلك يعني تسليمها للميليشيات المرتبطة بالقاعدة والإرهاب الأمريكي"، مضيفاً: "هذه الحقيقة فقد وقف الإرهابيون والأمريكيون معاً واختلطت دماؤهم هنا في تهامة على مرأى ومسمع من العالم بأسره".