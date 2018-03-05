قبل يوم من خطاب نتنياهو... مفاجأة من "أيباك" بشأن دولة فلسطين

قبل يوم واحد من إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابه أمام زعماء اللوبي اليهودي الأمريكي "أيباك"، ألقى المدير التنفيذي للوبي، هاوار كور، خطابا وصف بـ"المفاجأة" بشأن دولة فلسطين.

© REUTERS/ NIR ELIAS نتنياهو إلى واشنطن... سيبحث الملف الإيراني ويشكر ترامب بشأن القدس

وطالب كور في خطابه، الذي نقلته صحيفة " ذا تايمز أوف إسرائيل " بضرورة تبني نتنياهو حل الدولتين، وإقامة "دولة فلسطينية" لها مستقبلها الخاص.

وقال المدير التنفيذي لأيباك: "علينا جميعا العمل على مستقبل يستند إلى وجود دولتين لشعبين، واحدة يهودية تتمتع بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها، وأخرى فلسطينية لها علمها ومستقبلها الخاص".

وأضاف: "اليوم يبدو هذا الحلم بعيد المنال، وهذا أمر مأساوي".

وتابع:

"غياب عملية سلام بناء أمر لا يسر، لأنه يستحيل ضمان أمن إسرائيل بشكل كامل، وتحقيق وعدها بالكامل ما لم تتعايش بسلام مع جيرانها".

وأشار كور إلى أن "الطريق الوحيد للسلام ينبغي أن يمر عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وأردف: "اللوم كله على الفلسطينيين، فهم متهربين من الحوار منذ سنوات، وتفادي مواجتهه".

ووصل نتنياهو، أمس، إلى واشنطن في زيارة تستغرق 5 أيام، وسيشارك في مؤتمر "أيباك" غدا الثلاثاء.