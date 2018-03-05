مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": قافلة مساعدات إنسانية ثانية تدخل الغوطة الخميس المقبل

كشف المنسق الأممي للمساعدات الإنسانية المقيم في سوريا علي الزعتري، أن قافلة مساعدات إنسانية ثانية ستدخل إلى الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، الخميس المقبل.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة معزول عن الوضع على الأرض

دمشق- سبوتنيك . وقال الزعتري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، إن "قافلة مساعدات إنسانية ثانية ستدخل الخميس المقبل إلى الغوطة"، متابعاً: "المساعدات اليوم ستسلم إلى فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دوما".

وأضاف الزعتري: "ننتظر موافقة الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان، ونحن جهزنا 35 شاحنة لذلك".

وكان مركز المصالحة الروسي قال إن المسلحين في الغوطة الشرقية وعدوا الجيش السوري بإطلاق المدنيين، مقابل الحصول على مساعدات إنسانية.

كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن قافلة مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر تخطط للوصول إلى الغوطة الشرقية، اليوم الاثنين. وأفاد المراسل أن 45 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، ومستشفى ميدانيا، ينتظرون بدء عمل الممر الإنساني.