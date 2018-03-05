السعودية تعلن وفاة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل مقرن

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وسيصلى عليه، اليوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

والأمير والد كل من: الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير خالد بن محمد بن عياف.

وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة #الرياض.https://t.co/k7msD9JuK9#واس — واس (@spagov) ٥ مارس، ٢٠١٨

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