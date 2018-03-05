ماي تطرح مخاوف بريطانيا بشأن الحرب في اليمن خلال زيارة ولي العهد السعودي

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، إن ماي ستثير قضية مخاوف بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.

© Photo/ Mohammed Samaha السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة (فيديو)

وأضاف المتحدث للصحفيين: "ستسلم بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة".

وتابع: "لكن ماي ستؤكد أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل، بما في ذلك عبر الموانئ".

ومن المقرر أن يبدأ الأمير محمد بن سلمان، ثاني زياراته الخارجية في بريطانيا، عقب نهاية زيارته الأولى إلى مصر، ثم سينطلق بعدها في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.