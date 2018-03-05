محمد بن سلمان يدعو البابا تواضروس لزيارة السعودية

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة السعودية.

وأوضح البابا تواضروس في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع بينه وبين ولي العهد، أن الأمير ابن سلمان وجه الدعوة لجميع الأقباط وليس له فقط.

© Photo/ Mohammed Samaha بالفيديو... محمد بن سلمان يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية

وأشار البابا تواضروس إلى إظهار محمد بن سلمان محبته الكبيرة للأقباط، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في الكاتدرائية المرقسية ووصفه تواضروس بـ"اللقاء الطيب".

وقال البابا تواضروس: "كانت جلسة طيبة تحدثنا فيها عن العلاقات التي تربط مصر والسعودية، وذكرته بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر قبل عامين، وكذلك العلاقات الطيبة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك سلمان".

وأكد البابا على إشادته بما وصفه بـ"النهضة التي تشهدها السعودية والتطور الذي يتم هناك وهو أمر يسعدنا كونه يساعدنا في دحر العنف والإرهاب الذي ابتليت به منطقتنا".

ووجه البابا تواضروس، الشكر للأمير محمد بن سلمان على زيارة الكاتدرائية، مشيرا إلى أن ما يقوم به من إصلاحات في المملكة يستوجب الشكر.