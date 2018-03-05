الجبير يتحدث لوسائل الإعلام البريطانية في لندن تمهيدا لزيارة ولي العهد

تحدث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الاثنين 5 مارس/ آذار، لممثلي وسائل الإعلام البريطانية وكتاب الرأي، في لندن.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات القائمة في بريطانيا لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والتي يبدأها بزيارته للعاصمة البريطانية لندن، بعد غد الأربعاء.

وصرح الجبير للصحفيين قائلا "أتوقع إبرام مذكرات تفاهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأضاف أن "خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي لا يؤثر على جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار"، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.