"خطوة نادرة" للأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للقاهرة

حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضا مسرحيا بعنوان "سلم نفسك" في دار الأوبرا المصرية مساء أمس الاثنين 5 مارس/ آذار.

© AP Photo/ Kamran Jebreili أول تعليق من الإمارات على زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة

ورأى مثقفون سعوديون أن حضور ولي العهد للعرض المسرحي "يحمل دعم وتسامح وتحول في مسيرة الثقافة السعودية"، حسب صحيفة عاجل الإلكترونية.

وقال سلطان البازعي رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، سابقا، إنه من المعروف عن محمد بن سلمان اهتمامه بالثقافة، مضيفا أن "الأخوة في مصر يعرفون ذلك، لذلك اختاروا له عرضا مسرحيا".

وأشار الكاتب السعودي فائق منيف إلى أن زيارة ولي العهد لدار الأوبرا المصرية لأنه "مثلا يحتذى به"، لتأسيس دار أوبرا في الرياض، معتبرا أن الدار المصرية مجموعة روافد ثقافية من المسارح.

وقال الدكتور على الموسى إن زيارة ولي العهد للأوبرا وقبلها الكاتدرائية ومشيخة الأزهر تعتبر "رسالة تسامح لكل السعوديين والعالم".

وأكدت الكاتبة والمخرجة أمل الحسين، أن حضور الأمير محمد بن سلمان للمسرحية، يعتبر "خطوة نادرة لم يسبق أن قام بها أحد".