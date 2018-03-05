"خطوة نادرة" للأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للقاهرة

وقال سلطان البازعي رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، سابقا، إنه من المعروف عن محمد بن سلمان اهتمامه بالثقافة، مضيفا أن "الأخوة في مصر يعرفون ذلك، لذلك اختاروا له عرضا مسرحيا".
وأشار الكاتب السعودي فائق منيف إلى أن زيارة ولي العهد لدار الأوبرا المصرية لأنه "مثلا يحتذى به"، لتأسيس دار أوبرا في الرياض، معتبرا أن الدار المصرية مجموعة روافد ثقافية من المسارح.
وقال الدكتور على الموسى إن زيارة ولي العهد للأوبرا وقبلها الكاتدرائية ومشيخة الأزهر تعتبر "رسالة تسامح لكل السعوديين والعالم".
وأكدت الكاتبة والمخرجة أمل الحسين، أن حضور الأمير محمد بن سلمان للمسرحية، يعتبر "خطوة نادرة لم يسبق أن قام بها أحد".
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