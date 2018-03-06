مقتل 4 جنود سعوديين في اليمن والتحالف يشن غارات جديدة على الحديدة وصعدة

قال مصدر محلي تابع لجماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن اليوم 8 غارات جوية على مناطق متفرقة من البلاد، كما قصف عددا من المناطق الحدودية بالصواريخ والمدفعية

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 6 مارس/ آذار، أن طيران التحالف شن 6 غارات على محافظة الحديدة، اثنان منها على مزرعة مواطن في منطقة السويق بمديرية التحيتا، وأربع غارات على مديرية نهم، وغارتان على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وجاري حصر الخسائر.

وتابع المصدر، أن "الجيش السعودي قام بعملية قصف صاروخي ومدفعي لعدد من المناطق الحدودية في صعدة منها مديرية منبه الحدودية ومديريتي رازح وغمر الحدوديتين".

ومضى المصدر بقوله، الجيش واللجان الشعبية نفذا عددا من عمليات القنص في عدد من المناطق بجيزان، فتم قتل جنديين سعوديين في قرية حامضة وخلف جاضع نمير، بقذائف المدفعية وقنص جندي سعودي آخر في موقع شمال قرية قوى بجيزان، هذا بجانب قنص جندي سعودي في موقع العشة بنجران.