"قسد": المخابرات التركية تساعد جبهة النصرة على السيطرة على إدلب وريف حلب الغربي

أكدت قوات سوريا الديموقراطية أن الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية أعاد الروح في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI فصائل سورية متحالفة مع الأكراد تنقل مقاتلين إلى عفرين لصد الأتراك

وأشارت "سوريا الديموقراطية" في بيان لها إلى أنها بدأت نقل مقاتليها من مناطق شرقي الفرات إلى جبهات عفرين لمواجهة الهجوم التركي.

ولفتت القوات إلى أن المخابرات التركية تساعد "جبهة النصرة" الإرهابية على السيطرة على إدلب وريف حلب الغربي عبر تصفية ما تبقى من فصائل "الثورة السورية". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر متحدث باسم فصائل سورية عربية مسلحة متحالفة مع الأكراد أن الفصائل تعيد نشر 1700 مقاتل من الخطوط الأمامية للقتال مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، إلى منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي على المنطقة الواقعة في شمال غربي سوريا.

وقال أبو عمر الإدلبي، المتحدث باسم الفصائل المسلحة التي تقاتل تنظيم "داعش" شرقي سوريا ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تساندها الولايات المتحدة "سحبنا 1700 عنصر متواجدين في الرقة ودير الزور والحسكة وسنتوجه إلى عفرين للدفاع عن مناطق عفرين ضد الإرهاب"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف متحدثا لـ"رويترز" في الرقة بعد إعلان نقل القوات أن 700 من المقاتلين تحركوا بالفعل إلى عفرين.