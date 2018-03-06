السعودية توضح حقيقة تصريح ابن سلمان عن "قوى الشر في المنطقة" وعلاقته بتركيا

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، اليوم الثلاثاء، المقصود من تصريح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى مصر عن "قوى الشر في المنطقة".

ونشرت السفارة بيانا عبر موقعها الرسمي جاء فيه "إشارة إلى التقارير الصحفية التي ذكرت أن سمو ولي العهد قد ذكر في لقاء له مع بعض الإعلاميين في القاهرة أن هناك قوى للشر في المنطقة وكان من ضمنها ما نقله بعضهم بأن سموه قال إنها تركيا، فإننا نوضح أن المقصود بكلام سمو ولي العهد هو ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تحدث ولي العهد السعودي عن مثلث الشر، المتمثل وفقا لوجهة نظره في من أسماهم العثمانيين، وإيران والجماعات الإرهابية سواء تلك التي في العراق أو في سيناء".