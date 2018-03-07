وزير خارجية قطر يصل إلى القاهرة وسط استمرار الأزمة الخليجية

ويستعرض اجتماع الوزراء العرب آخر التطورات على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" الخاضعة لإيران، بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان.
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري، للقاهرة، عقب لقائه، الأحد الماضي، مبعوثي الولايات المتحدة الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي السفير تيم ليندركينج، على هامش زيارتهما الرسمية للدوحة، بهدف بحث تطورات الأزمة الخليجية، وجهود الوساطة الكويتية لإنهائها.
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