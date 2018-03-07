وزير خارجية قطر يصل إلى القاهرة وسط استمرار الأزمة الخليجية

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء 7 مارس/آذار.

© AFP 2018/ FETHI BELAID الخارجية المصرية لوفد أمريكي: على قطر تنفيذ مطالب دول المقاطعة الـ13

وأنهى وزير خارجية قطر إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة، للمشاركة في أعمال الدورة الـ149 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ، المقررة اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لصحيفة "الدستور" المصرية

ويستعرض اجتماع الوزراء العرب آخر التطورات على رأسها ملف القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" الخاضعة لإيران، بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية في السودان.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري، للقاهرة، عقب لقائه، الأحد الماضي، مبعوثي الولايات المتحدة الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي السفير تيم ليندركينج، على هامش زيارتهما الرسمية للدوحة، بهدف بحث تطورات الأزمة الخليجية، وجهود الوساطة الكويتية لإنهائها.