عودة أكثر من ألف شخص إلى ريف حلب قادمين من إدلب

أكد رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن أكثر من ألف شخص عادوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى منازلهم في ريف حلب قادمين من منطقة خفض التصعيد "إدلب" عبر الممر الإنساني.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف لاجئ عادوا إلى حلب بمساعدة مركز المصالحة الروسي

موسكو — سبوتنيك . وأوضح يفتوشينكو "بفضل جهود روسيا وتركيا وإيران استقر الوضع في إدلب. المدنيون يعودون من منطقة خفض التصعيد "إدلب" إلى منازلهم في ريف حلب. فخلال الأيام الثلاثة الأخيرة عبر الممر الإنساني عاد 1055 شخصا".

وأضاف أن "أكثر من 1.3 مليون شخص في سوريا عادوا إلى أماكن إقامتهم السابقة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.