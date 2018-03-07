تسجيل
23:08 07 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    مجلس التعاون الخليجي

    الصمعان: السعودية لا تغلق الأبواب أمام الوساطات الإقليمية وتقدر الوساطة الكويتية

    © AP Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رحب مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى بن عبد الله الصمعان، اليوم الأربعاء، بالوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية، معتبرا أن الحل أو الوساطة من داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي يصب في مصلحة دول المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته عدم إغلاق السعودية أبواب الحوار مع إيران شرط تخلي طهران عن سياساتها.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS/ THOMAS MUKOYA
    أمير الكويت يقود رسميا وساطة بين قطر ودول الخليج
    موسكو — سبوتنيك. وقال الصمعان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المملكة رحبت في أكثر من مناسبة بالدور الحميد الذي قامت به الحكومة الكويتية وسمو أمير الكويت، لا شك أنه قام بعمل نبيل في محاولة رأب الصدع ومحاولة التوفيق بين وجهات النظر في دول مجلس التعاون الخليجي".

    واعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي أنه "عندما يأتي الحل أو الوساطة من داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي هذا يصب في النهاية في مصلحة الدول".

    وأضاف الصمعان بأن "الدور الكويتي محل ترحيب من قبل المملكة وكذلك محل تقدير للدور الذي تحظى به الكويت سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، لا شك أن أي دور تقوم به الكويت يعتبر دورا فعالا".

    وحول وجود وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران قال الصمعان: "فيما يتعلق بإيران أنا لا أتصور أن المملكة ستغلق جميع الأبواب، إذا إيران تخلت عن بعض السياسات التي ينظر إليها من قبل المملكة أنها تشكل تدخلا سافرا في الأمور الداخلية للمملكة".

    وتابع "إذا امتنعت إيران عن إثارة النعرات الطائفية التي تعتبر للأسف الشديد من مهددات النسيج الاجتماعي لمجتمعات الخليج، أنا أتصور أنه بالنسبة للمملكة سترحب بالتقارب، لكن بشرط أن تكون إيران على استعداد للتخلي عن السياسات التي تتبناها".

    مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    السعودية تهاجم إيران وتدعو لاتخاذ مواقف إزاء تدخلاتها بشؤون الدول العربية
    وأضاف الصمعان "خاصة ما يتعلق بالسياسة التدميرية في اليمن، لأن دعمها للحوثي مع الأسف الشديد، أدى إلى إذكاء الصراع في اليمن وكلنا يعرف أن الحرب القائمة في اليمن، مع الأسف الشديد، الحوثيون مدعومون من إيران لولا إيران لما حدث في اليمن ما حدث".

    وكرر مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي تأكيده بأنه "إذا كان لدى إيران الرغبة في التخلي عن هذه السياسات فالمملكة كان لديها استعداد أن تتحاور مع دول بعيدة فما بالك بالدول الإقليمية والدول التي تشاركها الحدود".

    وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قد قال لـ"سبوتنيك" في تصريح سابق أن بلاده يمكن أن تلعب دورا في تحسين العلاقات بين السعودية وإيران.

    ويذكر أن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، كان قد قال العام الماضي، إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

    وردت إيران آنذاك عن طريق وزير داخليتها عبد الرضا رحماني فضلي، بأن طهران لم تكن سباقة في قطع العلاقات مع الرياض وأعرب عن أمله من دول المنطقة أن تعمل على حل أزمات المسلمين.

    بدروه، قال مصدر سعودي مسؤول بأن المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع إيران، مؤكدا أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

    انظر أيضا:

    بعد فشل "الوساطة"...أساتذة الجزائر يطالبون الرئيس بالتدخل
    خبير يحدد الدولة القادرة على الوساطة بين إسرائيل وإيران
    صحيفة تتحدث عن فشل الوساطة بين الحريري وابن سلمان
    صحيفة: آل ثاني "مهندس الوساطة" بين قطر والسعودية "محتجز" في أبو ظبي (فيديو)
    أنصار الله تكشف حقيقة الوساطة العمانية بشأن أحداث صنعاء
    بعد أنباء الوساطة المصرية... تفاصيل الخطة السعودية الجديدة في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الصراع, الحوثي, الأزمة الخليجية, وساطة, حل, قطر, الصمعان, السعودية, أخبار, طهران, الكويت, إيران, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مهرجان الربيع صيد النسور في أولان باتور، منغوليا
    صيد النسور... أجمل مهرجانات منغوليا
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك