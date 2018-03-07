بريطانيا تؤكد أن زيارة محمد بن سلمان مرحلة جديدة في العلاقات مع السعودية

وقال محمد بن سلمان إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون هناك فرصا استثمارية ضخمة لبريطانيا في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر الاقتصاد أهم ما في العلاقات السعودية البريطانية، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 17 مليار ريال، وهناك 374 ترخيصا استثماريا بريطانيا في السعودية برأس مال إجمالي قدره 3.4 مليار دولار.
وأكدت ماي لمحمد بن سلمان أنها ستهيىء منصة جديدة لتقوية العلاقات بين البلدين.
وقالت بريطانيا في بيان رسمي إن العلاقة بين السعودية وبريطانيا دخلت مرحلة جديدة مع زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن.
#محمد_بن_سلمان في #بريطانيا..— خبر عاجل (@AjelNews24) March 7, 2018
"واثق الخطوة يمشي ملكا"..
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.#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا #ولي_العهد #السعودية
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وبدأ محمد بن سلمان زيارة إلى بريطانيا اليوم الأربعاء 7 مارس/ آذار، والتقى بملكة بريطانيا إليزابيث، ثم رئيسة الوزراء البريطانية ماي.
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