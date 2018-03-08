نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال جنوب اليمن

نجا مسؤول أمني بارز في محافظة لحج جنوب اليمن من محاولة اغتيال.

وقال مصدر محلي في محافظة لحج لـ"سبوتنيك" إن مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار مساء الأربعاء على موكب مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد.

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وكان الموكب يمر على الطريق الرابط بين منطقتي الرباط وجعولة.

ووفقا للمصدر، لم يسفر الكمين عن سقوط ضحايا، وأن حراسة العميد السيد تمكنت من القبض على أحد المهاجمين.