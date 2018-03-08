صنعاء تصدر إحصائية بأعداد القتلى والجرحى منذ بداية الحرب

قالت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، أن أكثر من 10300 من النساء والأطفال مابين قتيل وجريح نتيجة غارات التحالف منذ بدء الحرب وحتى الٱن.

وقال بيان صادر عن الوزارة وصل " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم الخميس، إن 247 ألف طفل لقوا مصرعهم، من إجمالي 2.5 مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار.

وتابع البيان، أن ما يزيد عن 1200 شخص فارقوا الحياة بسبب الفشل الكلوي نتيجة الحصار، بالإضافة إلى 6 آلاف يعانون من انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء عملية الغسيل الكلوي.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الأسر النازحة بفعل العدوان والحصار طوال 3 أعوام حوالي 565 ألف أسرة، حيث أن تعداد بعض الأسر يتراوح بين 10-15 فرد، أي ما يقارب 3.400.000 نازح من مختلف المحافظات.