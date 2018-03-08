برلماني عراقي يستنكر تصريحات تركيا حول إطلاق عملية عسكرية في بلاده بعد الانتخابات

أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ماجد الغراوي، عن رفضه التام لتصريحات تركيا حول إطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق بعد الانتخابات.

بغداد — سبوتنيك . وقال الغراوي لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إن "أي عمل عسكري تركي داخل الأراضي العراقية بدون موافقة الحكومة أمر مرفوض وتجاوز على السيادة العراقية، والبرلمان سيرفض هكذا عمل حتى وإن كان بالاتفاق مع حكومة بغداد".

وأضاف الغراوي "على الحكومة العراقية ضبط حدودها مع تركيا وأن لا تسمح لأي جهة كانت بالقيام بعمليات عسكرية ضد دول مجاورة، ما يعطي مبررا لهذه الدول بالتدخل العسكري بحجة محاربة الإرهاب".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "تركيا والعراق يعتزمان القيام بعملية عسكرية عابرة للحدود ضد حزب العمال الكردستاني بعد الانتخابات العراقية في آيار/مايو".