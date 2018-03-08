صاحب فكرة نشر صور بوتين في لبنان: الخطوة عفوية وجاءت تقديرا للرئيس الروسي

قال المواطن اللبناني محمد صعب، الذي نشر صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة سكنه جنوبي لبنان، إن الخطوة كانت عفوية منه.

© Sputnik. Aleksey Druzhinin حملة بوتين الرئاسية تصل الى لبنان

وكان صعب قد نشر 15 لافتة، في منطقة صور جنوبي لبنان، مؤيدة للرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال صعب لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة عفوية، وجاءت لتشجيع الانتخابات الرئاسية التي ستحصل في روسيا الاتحادية، ، وحبا بالدولة الروسية وبالرئيس فلاديمير بوتين، لأنه رجل عظيم وكبير".

وأشار صعب إلى أن "هذه الفكرة لاقت أصداء إيجابية في منطقة صور، الفكرة أعجبتهم كثيرا، وتلقيت دعم كبير من الجميع، لأن أهالي المنطقة يحبون الرئيس الروسي".

© Sputnik. Zahraa El amir مواطن لبناني ينشر صور الرئيس الروسي في منطقة صور

واختتم صعب حديثه قائلا "بوتين رئيس مميز، وبسبب عظمة روسيا واندفاعها في المنطقة أحببت أن أقوم بهذه الخطوة".

يذكر أن محمد صعب يعمل منذ العام 1995 في روسيا الإتحادية ولديه زوجة روسية.