صاحب فكرة نشر صور بوتين في لبنان: الخطوة عفوية وجاءت تقديرا للرئيس الروسي

وقال صعب لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة عفوية، وجاءت لتشجيع الانتخابات الرئاسية التي ستحصل في روسيا الاتحادية، ، وحبا بالدولة الروسية وبالرئيس فلاديمير بوتين، لأنه رجل عظيم وكبير".
وأشار صعب إلى أن "هذه الفكرة لاقت أصداء إيجابية في منطقة صور، الفكرة أعجبتهم كثيرا، وتلقيت دعم كبير من الجميع، لأن أهالي المنطقة يحبون الرئيس الروسي".
واختتم صعب حديثه قائلا "بوتين رئيس مميز، وبسبب عظمة روسيا واندفاعها في المنطقة أحببت أن أقوم بهذه الخطوة".
يذكر أن محمد صعب يعمل منذ العام 1995 في روسيا الإتحادية ولديه زوجة روسية.
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