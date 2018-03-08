المتحدث العسكري المصري يكشف آخر تطورات المعارك ضد الإرهاب في سيناء

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة بوسط وشمال سيناء ضد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية والإجرامية، تحقق نجاحات كبيرة على الأرض.

وأضاف الرفاعي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس ٨ مارس/ آذار ٢٠١٨، عقد في المركز الإعلامي للقوات المسلحة، للحديث عن نتائج العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وحضره مراسل "سبوتنيك"، أن العمليات العسكرية تبدأ من المجرى الملاحي لقناة السويس، حتى خط الحدود الدولية في الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

وكشف أنه تم القضاء على 105 أفراد إرهابيين واكتشاف وتدمير 1907 أوكار ومخازن وملاجئ خاصة بالعناصر الإرهابية والتكفيرية، بخلاف واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة.

ولفت الرفاعى، إلى أن القوات المسلحة والشرطة متواجدين بدءا من الضفة الغربية لقناة السويس حتى الحدود الدولية.

وقال إنه بالنسبة لقناة السويس فإن هناك قوات تأمين المجرى الملاحي، بالتعاون مع حرس الحدود وقوات من الجيش الثاني والثالث لتأمين حركة الملاحة بقناة السويس، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر والمعديات من وإلى القناة، لمنع أي عناصر إرهابية أو تكفيرية وتوفير إمدادات لوجيستية للعناصر المتواجدة بمناطق العمليات، أو هروب أي عناصر إرهابية من سيناء.

وردا على سؤال لوكالة سبوتنيك، بشأن تشابه عمليات تحرير سيناء مع عملية تحرير الموصل العراقية، وإمكانية تسليم الإرهابيين لأنفسهم، قال إن القوات مستعدة لقبول من يسلمون أنفسهم لها، بالإضافة إلى مراعاة القوات المسلحة المصرية لقواعد حقوق الإنسان كاملة خلال العمليات.