القحطاني ردا على حمد بن جاسم: زمن الصبر على "المراهقة السياسة" ولى

© AP Photo/ Jacquelyn Martin حمد بن جاسم يدخل عالم "تويتر"... وهذا ما كتبه عن الأزمة الخليجية

ودشن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمس الخميس، حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهاجم من خلاله من أسماهم "الجيوش المجيشة" لزرع الفتنة، ما استدعى رد من القحطاني قال فيه:

حمد بن جاسم لم يستوعب حتى الآن أن زمن المجاملة والصبر على "المراهقة السياسية" و"التصرفات العدائية" قد ولى. فنحن في مرحلة عنوانها الحزم والعزم. سياستك القديمة القائمة على تطبيق مبدأ "رمتني بداءها وانسلت" لا مكان لها اليوم. مثال لهذه السياسة: تطبيعكم مع إسرائيل واتهام الكبار بذلك!

وفيما يتعلق بالجيوش الإلكترونية قال القحطاني:

حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني!

من الذي منذ ٢١ عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي٢١ وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة #خلايا_عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب —حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) March 8, 2018

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يذكر أن حمد بن جاسم كان قد غرد في وقت سابق من يوم أمس الخميس قائلا: "لن أدخل في نقاش، ولن أرد على إساءة، لأن الكل يعلم أن هناك جيوشا مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سخرت لهدم الكيان الخليجي، وزرع الفتنة وبث الأكاذيب، وما يؤسفني هو أن أغلب حكومات المنطقة أهملت عملها في تنمية المجتمع وتطوره وتقدمه، ولَم تتحرك إلا في هذا الجانب السلبي"، على حد تعبيره.