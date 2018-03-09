توقعات بدخول قافلة إنسانية من 15 سيارة للغوطة الشرقية

صرح رئيس مركز المصالحة الروسي، فلاديمير زولوتوخين، بأنه من المتوقع دخول قافلة مساعدات تابعة لمنظمات إنسانية دولية الى الغوطة الشرقية اليوم.

موسكو — سبوتنيك . وقال زولوتوخين: "في ليلة الجمعة تم اتخاذ قرار حول دخول 15 سيارة تابعة لمنظمات إنسانية دولية للغوطة الشرقية، وسيتم ذلك بدعم من مركز المصالحة الروسي".

كان مركز المصالحة الروسي، أعلن يوم الثلاثاء 6 مارس/ آذار، أنه وافق على مناقشة إرسال قوافل إنسانية إلى الغوطة الشرقية مع المنظمات الدولية.

وذكر زولوتوخين، أنه وافق على الاجتماع مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية لمناقشة التنسيق حول إرسال مساعدات لاحقا إلى الغوطة الشرقية.