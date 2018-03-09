منسق الأمم المتحدة: القصف بالقرب من دوما بالغوطة الشرقية اليوم يعرض قافلة الإغاثة للخطر

ودعا الزعتري كل الأطراف إلى إيقاف الأعمال العدائية في المنطقة، وفي كل سوريا، بما يسمح لعمال الإغاثة توصيل المساعدات لمن يحتاجونها.
يذكر أن قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 13 شاحنة دخلت اليوم إلى الغوطة الشرقية، كانت متبقية من قافلة المساعدات التي دخلت إلى البلدة قبل أيام.
وكانت المنظمات الإنسانية الدولية قد اتخذت قرارا يوم أمس حول تأجيل إرسال القافلة الإنسانية الى الغوطة الشرقية، بعد أن كان من المخطط القيام بذلك يوم أمس الخميس، بسبب استمرار القصف.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.
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