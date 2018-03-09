المسلحون يقصفون الممر الآمن في الغوطة بمدافع رشاشة

أقدم المسلحون في الغوطة الشرقية على إطلاق النار نحو الممر الإنساني بمنطقة مخيم الوافدين باستخدام مدافع دفاع جوي، بحسب ما أفاد بذلك مراسل "سيوتنيك".

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA معلومات عن خروج 53 مدنيا من الغوطة بينهم 13 مسلحا

ريف دمشق — سبوتنيك . وأكد رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين: "بعد حوالي نصف ساعة من إغلاق الممر الإنساني في الغوطة الشرقية تعرض معبر مخيم الوافدين لنيران المسلحين، وبحسب المعلومات الأولية فقد تم إطلاق النار من مدافع دفاع جوي تفجر قذائفها عن بعد، وتم الحيلولة دون سقوط ضحايا". وكان اللواء زولوتوخين ، قد أعلن، ظهر اليوم الجمعة، أنه تم فتح معبر إضافي جنوب الغوطة الشرقية بعد أن رصد العسكريين السوريين تجمع الكثير من سكان الغوطة الشرقية في تلك المنطقة.

وقال رئيس المركز: "السلطات السورية فتحت جنوب الغوطة الشرقية معبرا إضافيا بمنطقة جسرين — مليحة، وقد تم رصد تجمع العديد من المدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة".

كما لفت زولوتوخين إلى أن المجموعات المسلحة تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مشيرا إلى أنه "يتم إطلاق النار نحو المدنيين قرب الممرات بما في ذلك خلال فترة الهدنة، وهناك ضحايا وجرحى".