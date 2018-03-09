هل فتحت السعودية أجواءها أمام الرحلات إلى تل أبيب

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية انطلاق رحلات من نيو دلهي إلى تل أبيب، عبر الأجواء السعودية بدءا من 22 مارس/ آذار القادم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي عبد الرحمن الطريري، لـ"سبوتنيك"، إن المتحدث بإسم الخطوط الجوية الهندية عدل من تصريحه، وقال إنه طلب الموافقة من السلطات السعودية التي لم تعطي الموافقة، وعلى إثر ذلك خرج رئيس الوزراء الهندي لنفي الأمر.

وقال الطريري إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي صرح بذلك، وهذا الأمر تكرر قبل ذلك وقامت هيئة الطيران المدني السعودي بالنفي".

وأشار إلى أن الموقف السعودي ثابت منذ عام 2002 بعدم التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية، ولكن ما يحدث هو بمثابة سياسة إعلامية تنتهجها إسرائيل بينما سياسة السعودية ثابتة بشأن القضية الفلسطينية.

وعن الرد الذي يمكن أن يكون ضد التصريحات، قال الطريري إن "هيئة الطيران المدني هي المخول لها الرد لأن الأمر ثابت وواضح، فلم تمر طائرة واحدة عبر الأجواء السعودية، ولن يتغيرالأمر إلا بعد إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبعد ذلك يمكن النظر في ذلك الأمر".

من جانبه قال جمال زحالقة عضو الكنيست الإسرائيلي، إن "هذا أمر غير مسبوق وهو ما يعني أن هناك دليلا على أن علاقات بين إسرائيل والدول العربية بدأت، وهذا يعني أن هناك رغبة عربية للتطبيع مع إسرائيل".

وأشار في تصريحات لراديو "سبوتنك" أنه من الواضح أن هناك خطوات أكثر خطورة، "لأن نتنياهو دائما يتباهي بالعلاقات الجيدة مع الدول العربية للوقوف أمام إيران، ولأن نتنياهو يعارض الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، بينما تتمسك المعارضة الإسرائيلية بهذا الاتفاق".

وأكد أن في ذلك خطورة كبيرة على القضية الفلسطينية، "لأن إسرائيل ستستمر في خطواتها التصعيدية، وتستبعد تماما التوصل إلى حل للدولة الفلسطينية".