الداخلية العراقية تلقي القبض على إرهابي خطير في ناحية النمرود

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أن فوج طوارئ الشرطة الأول ألقى القبض على إرهابي خطير من أهالي قرية السيد حمد ناحية النمرود.

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بغداد — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الداخلية:

إن فوج طوارئ الشرطة الأول ألقى القبض على إرهابي خطير من أهالي قرية السيد حمد ناحية النمرود، حيث كان هو المسؤول عن مصادرة دور وأسلحة المنتسبين خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل.

وأوضح الناطق باسم الداخلية، بأنه تم إلقاء القبض على الإرهابي في حي الكرامة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

في سياق آخر، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما، مساء أمس الخميس 9 مارس/آذار، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد.

وذكرت رويترز أن المرسوم يقضي بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي على الكثير من حقوق أفراد الجيش، إذ سيحصلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.