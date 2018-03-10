إعلامية سودانية تفجر مفاجأة بشأن عرض زواج خيالي من رجل أعمال سعودي (فيديو)

© AP Photo/ Hassan Ammar إعلامية ترد على عرض "خيالي" لرجل أعمال سعودي: لن أتزوج إلا سوداني

وفجرت لوشي، والتي تعمل كمقدمة برامج، مفاجأة بشأن ما تم تداوله عن عرض تقدم به رجل أعمال سعودي للزواج منها بـ25 مليون ريال، وأكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وهي مجرة إشاعات مغرضة، قائلة:"رصدت كما هائلا من التعليقات حول الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي وما زاد الطين بلة، تداول أنباء موافقتي على العرض".

وقالت إنها اضطرت لتوضيح الحقيقة، بعد تعرضها لهجوم كبير، معربة عن فخرها بكونها سودانية، وأنها لن تتزوج إلا من سوداني.

وأضافت المبارك، أنها تتعرض لإشاعات كثيرة، وقد كشفت أن عمرها الذي لا يتجاوز 24 عامًا، بعد سؤالها من قبل الإعلامية دندراوي حول نيتها الترشح للسياسة، نافية الأمر برمته. كما أكدت أن فكرة زواجها حالياً مستبعدة، نظراً لانشغالها بالتركيز على طموحها ومستقبلها ورغبتها في تحقيق ذاتها أولا، قبل أن تقدم على مثل هذه الخطوة.

وكان موقع "النيلين" السوداني قال إن هناك رجل أعمال سعودي يدعى سويد الجاسر، عرض على الإعلامية آلاء، مهراً قدره 25 مليون دولار، إضافة إلى فيلا في العاصمة الرياض، لقاء قبوله زوجا لها على سنة الله ورسوله.