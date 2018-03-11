الجيش التركي يسيطر على مطار استراتيجي يقع بين جنديرس وعفرين

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، تستهدف المسلحين الأكراد في مقاطعة عفرين.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه مدّ عملية "غصن الزيتون" العسكرية لتشمل منبج ومناطق شرق الفرات، شمالي سوريا، التي تتمركز فيها قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت هيئة الأركان التركية، في بيان الخميس الماضي، أن العمليات أسفرت، حتى الآن، عن القضاء على 3055 ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين"، مقابل مقتل 35 جنديا تركيا.
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