التلفزيون الإيراني: تحطم طائرة تركية قادمة من الإمارات في جنوب غرب إيران

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد 11 مارس/آذار، إن طائرة تركية قادمة من الإمارات تحطمت في جنوب غرب إيران.

ونقل التلفزيون عن مسؤول في هيئة الطيران الإيرانية أن الطائرة التي تحطمت "طائرة خاصة"، وكانت في طريقها من الشارقة في الإمارات إلى اسطنبول، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول أن الطائرة الخاصة التركية سقطت في مدينة "شهر كرد" الإيرانية.

يتبع…