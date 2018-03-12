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01:32 13 مارس/ آذار 2018
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    ليبيا. مدينة طرابلس

    المجلس الأعلى الليبي يقدم مقترحات سياسية ويناقش أزمة الجنوب

    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    العالم العربي
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    أدان المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، التطورات في الجنوب الليبي والتدخلات العسكرية الخارجية، مشيرا إلى أنه قد تطرق خلال جلسته اليوم الإثنين إلى التطورات المتعلقة بالاتفاق السياسي.

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    طرابلس — سبوتنيك. وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان له اليوم الإثنين أن "مجلس الدولة بحث خلال جلسته اليوم 12 مارس/ آذار، الأحداث الجارية في الجنوب، والتطورات المتعلقة بالاتفاق السياسي وتعديله، ومعايير تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي".

    وأضاف البيان أن "المجلس يدين بشدة الاشتباكات المسلحة الدائرة في الجنوب الليبي"، وطالب من "مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن وفي مقدمتها تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وتوفير الخدمات لأهالي الجنوب بشكل عاجل".

    وأشار المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن "المجلس استعرض المقترحات الثلاث التي أقرها بشأن تعديل الاتفاق السياسي وأحالها إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب للرد عليها والوصول إلى توافق حولها"، مشيراً إلى أنه قد "بحث كذلك مقترحات لجانه الدائمة بشأن معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الاتفاق السياسي".

    وأوضح أن المجلس الأعلى قد "أقر هذه المعايير، على أن يبدأ المجلس في مناقشة آلية الترشح لشغل هذه المناصب وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي".

    ولفت إلى أن "المجلس الأعلى للدولة قد كلف لجنةً من أعضائه لإعداد مذكرة مُفصلة بشأن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا استناداً إلى تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، والتواصل مع الجهات الدولية في هذا الشأن".

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس الأعلى الليبي يقدم مقترحات سياسية, الحل السياسي في ليبيا, المجلس الأعلى للدولة الليبي, ليبيا
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