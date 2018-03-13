الحمد الله: ما جرى اليوم في غزة يزيدنا إصرارا على مواصلة الخلاص من الانقسام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، إن ما جرى اليوم في غزة من إطلاق النار على موكبه، يزيد من إصرار الحكومة الفلسطينية على مواصلة الخلاص من هذا الانقسام.

© REUTERS/ Suhaib Salem انفجار يستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة والرئاسة تحمل "حماس"

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى إن الانفجار ألحق أضرارا بثلاث سيارات في موكبه.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد قالت إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجا صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه "إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".

وقال الحمد الله خلال افتتاحه محطة تحلية المياه في غزة ، "ما جرى معنا عند معبر ايرز لن يمنعنا من مواصلة جهود المصالحة".

وتابع

"أقول لحركة حماس أن المؤامرة كبيرة لفصل غزة عن الضفة والقدس"، مطالبا الحركة "بالتمكين الكامل والفاعل للحكومة لا سيما الجباية والأمن والقضاء".