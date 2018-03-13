الحمد الله: ما جرى اليوم في غزة يزيدنا إصرارا على مواصلة الخلاص من الانقسام

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد قالت إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجا صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.
وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه "إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".
وقال الحمد الله خلال افتتاحه محطة تحلية المياه في غزة ، "ما جرى معنا عند معبر ايرز لن يمنعنا من مواصلة جهود المصالحة".
وتابع
"أقول لحركة حماس أن المؤامرة كبيرة لفصل غزة عن الضفة والقدس"، مطالبا الحركة "بالتمكين الكامل والفاعل للحكومة لا سيما الجباية والأمن والقضاء".
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