وزير الخارجية الأردني: نؤيد حق الإمارات في الجزر التي تحتلها إيران

أعلن وزير الخارجية الأردني، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، تأييده لحق دولة الإمارات في الجزر الثلاث التي تحتلها إيران.

وأضاف أنه يجب أن تكون الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، حسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

#عاجل..

خلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الأردني والإماراتي

وزير الخارجية الأردني يؤكد تأييده لحق #الإمارات في الجزر الثلاث التي تحتلها إيران#مصدرك_الأول pic.twitter.com/2UAubfro6u — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) March 13, 2018

وقال وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر مشترك له مع نظيره الأردني إنه ناقش في الأردن عددا من القضايا منها القضية الفلسطينية والملف السوري.

وأضاف عبد الله بن زايد أن الإمارات تستضيف 200 ألف أردني.

وتحتل إيران 3 جزر إماراتية منذ عام 1971 هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزء من جزيرة أبو موسى.