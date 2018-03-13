العبادي: بالإمكان فتح مطارات إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية غدا أو بعده

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بإمكان حكومة إقليم كردستان العراق إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية غدا أو بعد غد.

© AP Photo/ Khalid Mohammed العراق يعتزم فتح مطارات إقليم كردستان قبل أعياد النيروز

القاهرة — سبوتنيك . وقال العبادي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الأمر الديواني الذي أصدره صباح اليوم ينص على إعادة فتح المطارين خلال 7 أيام، قائلا "أخبرتهم أنهم يستطيعون غدا أو بعد غد فتح المطارين"، متابعا "السلطة الاتحادية يجب أن تفرض في كل مكان، وسلطة الإقليم لها صلاحياتها، لذلك توصلنا لصيغة وافقت عليها الحكومة المحلية في الإقليم".

وأضاف العبادي "أنشأنا مديريات في المطارين، وأنشئت لجنة عليا مرتبطة بالقيادة العليا للقوات المسلحة لمتابعة المطارين، وسلامة الإجراءات"، موضحا "نريد سلامة الطيران الدولي في المطارين، وتطبيق الإجراءات الاتحادية فيما يتعلق بالجوازات، والجمارك، وحماية المطارات".

وتابع العبادي "اجتمعنا بالقيادات والضباط في وزارة الداخلية للإسراع في هذا الإطار، نسعى لفتح صفحة جديدة، البعض أراد جرنا لصراع داخلي، لكننا ندعو لتعاون داخلي"، لافتا "كما وعدت سيتم إطلاق رواتب الإقليم بالنسبة المتفق عليها، لذلك تحدثنا مع حكومة الإقليم على أنه بإمكانهم تصدير 300 ألف برميل يوميا".