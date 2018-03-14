العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل رئيس جهازه الأمني

وأعلن مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء ، بشمال بغداد، مساء أمس الثلاثاء، أن العميد شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة للعبادي.

وأشار المسؤول إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام"، وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم مقتدى الصدر، ثم أكمل الموكب طريقه، ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد، "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد"، مضيفاً أن المواجهات أدت إلى "استشهاد العميد وإصابة منتسبين، وتم نقلهم إلى محافظة بغداد"، وذلك وفقًا لـ"فرانس برس".

في هذه الأثناء، أعلن مركز الإعلام الأمني أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.

وقال المركز إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث استشهاد آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة في السيطرات عند مدخل مدينة سامراء".

ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية، بعد إعلان العراق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي.