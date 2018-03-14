هذه هي القوات العسكرية التي تؤمن زيارة محمد بن سلمان إلى العراق

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن القوات العسكرية التي تؤمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق.

وبحسب تقرير للصحيفة ، اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار، قالت إن "قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب، المعروف بخبرته الكبيرة وتدريبه الأمريكي، تنتشر في بغداد والنجف مع ضباط جهاز المخابرات العراقي، لتأمين المواقع التي يفترض أن يزورها محمد بن سلمان ".

وأضافت الصحيفة أن "مواعيد زيارة الشخصيات الكبيرة للعراق تحاط بالسرية في العادة، نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية"، مشيرة إلى أن الأوساط السياسية في بغداد تتحدث منذ أيام عن زيارة وشيكة لولي العهد السعودي إلى العراق".

وكان البرلماني العراقي عامر الفايز، قال لـ"سبوتنيك" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بغداد قريبا تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتابع الفايز أن "العلاقات العراقية السعودية تشهد تحسنا يصب في صالح كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين البلدين تتمثل في وفود دبلوماسية عالية المستوى".